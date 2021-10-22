В Латвии за первую ночь с комендантским часом были остановлены на улицах почти 700 человек

У них не было заполненного бланка о причине их нахождения вне дома, – сообщил глава полиции Армандс Рукс. В эфире местного телеканала ТВ3 он отметил, что были составлены более 200 протоколов об административном нарушении. Он подчеркнул, что цель комендантского часа – добиться максимального сокращения контактов между людьми, чтобы снизить риск распространения коронавируса. За нарушение пока грозят штрафы до 50 евро, потом они вырастут.

Жесткий карантин с комендантским часом был введен в Латвии накануне до 15 ноября.