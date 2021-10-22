Министерство науки и высшего образования рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение в период нерабочих дней

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Президент Владимир Путин накануне подписал указ, согласно которому нерабочие дни с сохранением зарплаты вводятся с 30 октября по 7 ноября. При этом в Москве нерабочие дни начнутся с 28 октября, а в некоторых регионах еще раньше. Так, власти Пермского края только что объявили, что этот режим будет действовать с 25 числа.
2021-10-22T10:32:01+03:00
2021-10-22T10:48:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 22 октября 2021
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