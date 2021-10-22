В ближайшее время колбаса и сосиски в российских магазинах могут существенно подорожать

10 крупнейших производителей, в числе которых Клинский, Мираторг, Дымов и Останкино поставили торговые сети в известность о том, что хотят получать за свою продукцию больше. Цена может вырасти от 7 до 20 процентов, причем как на полуфабрикаты и готовую продукцию, так и непосредственно на филе курицы, свинины и говядины. В качестве причин указывается рост цен на мясо, а более всего, на 30 процентов подорожала свинина. Кроме того поднялась в цене упаковка, яичный меланж и другие составляющие. Газета Известия пишет о том, что торговые сети пока не спешат соглашаться. В частности, в Азбуке вкуса поступившие вводные еще рассматривают, в Ашане ждут обоснования от поставщиков, а в сети Верный с попытками переписать ценники не согласились, однако по всей видимости в конце года это все таки придется сделать.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили о том, что дополнительно выделят десять миллиардов рублей для поддержки отрасли и стабилизации цен на социально значимые товары.