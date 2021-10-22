ФСБ утверждает, что предотвратила теракт в Ставропольском крае

Задержан подозреваемый, которого спецслужба называет сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В ведомстве сообщили, что он планировал теракт на объектах транспортной инфраструктуры, у него изъяли взрывчатку.
2021-10-22T10:08:51+03:00
2021-10-22T10:20:40+03:00
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10:08, 22 октября 2021
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