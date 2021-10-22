МЧС сообщает о семи погибших при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

Пострадавших десять. Один рабочий госпитализирован, судьба еще девяти остаётся неизвестной, – передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства. Пожар на оборонном предприятии произошел этим утром. Первые сообщения появились менее часа назад. Следователи начали проверку.