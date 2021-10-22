МЧС сообщает о семи погибших при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

Пострадавших десять. Один рабочий госпитализирован, судьба еще девяти остаётся неизвестной, – передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства. Пожар на оборонном предприятии произошел этим утром. Первые сообщения появились менее часа назад. Следователи начали проверку.
2021-10-22T10:08:29+03:00
2021-10-22T10:29:49+03:00
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10:08, 22 октября 2021
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