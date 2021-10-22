В Москве не планируют вводить цифровые коды для поездок в общественном транспорте, – заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В эфире «Эха Москвы» он подчеркнул, что власти хотят максимально снизить число контактов между людьми при наименьшем ущербе для экономики. Немерюк напомнил, что заведения общепита с 28 октября по 7 ноября будут работать только навынос.

Власти Свердловской области объявили, что введение цифровых кодов переносится с 8 ноября на 30 октября. С этого же дня будет требоваться обязательная изоляция для непривитых лиц старше 65-ти лет, – передает РИА Новости.

Этим утром губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление о введении также с 30 октября системы цифровых кодов для посещения общественных мест. Коды должны подтверждать вакцинацию или перенесенный ковид. Накануне президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. В Москве нерабочие дни начнутся с 28 октября.