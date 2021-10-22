Минюст обосновал включение движения «Голос» в список иноагентов переводом 200 рублей от гражданки Армении

Ведомство предоставило справку в суд, который накануне рассмотрел жалобу организации из-за внесения ее в реестр иностранных агентов. Об этом рассказал нашей радиостанции сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск движения «Голос». Григорий Мельконьянц отметил, что организация готова судиться вплоть до ЕСПЧ.