Минюст обосновал включение движения «Голос» в список иноагентов переводом 200 рублей от гражданки Армении

Ведомство предоставило справку в суд, который накануне рассмотрел жалобу организации из-за внесения ее в реестр иностранных агентов. Об этом рассказал нашей радиостанции сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск движения «Голос». Григорий Мельконьянц отметил, что организация готова судиться вплоть до ЕСПЧ.
2021-10-22T10:06:50+03:00
2021-10-22T10:06:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2923462-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:06, 22 октября 2021
Загрузка комментариев...