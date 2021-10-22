В Москве ожидается усиление ветра на фоне шторма в Прибалтике

В Литве, где ночью скорость ветра приближалась к 30 метрам в секунду, а высота волн достигала 4 метров, закрыли морской порт Клайпеды, – сообщают местные СМИ. В Эстонии из-за шторма без света остались около 19-ти тысяч домов. В Москве, по данным МЧС, сегодня днем ожидается ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В ведомстве призывают не парковаться под деревьями.
2021-10-22T09:33:10+03:00
2021-10-22T09:55:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2923454-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3549676.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 22 октября 2021
Загрузка комментариев...