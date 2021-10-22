Министерство здравоохранения Белоруссии отменило обязательный масочный режим

Меру ввели в республике 9 октября, но потом ее раскритиковал руководитель страны Александр Лукашенко, – передает Интерфакс. На совещании 19 октября он потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, дистанцирования и вакцинации.