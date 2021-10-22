Министерство здравоохранения Белоруссии отменило обязательный масочный режим

Меру ввели в республике 9 октября, но потом ее раскритиковал руководитель страны Александр Лукашенко, – передает Интерфакс. На совещании 19 октября он потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, дистанцирования и вакцинации.
2021-10-22T09:32:21+03:00
2021-10-22T09:51:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 22 октября 2021
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