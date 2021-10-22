Под Рязанью горит пороховой завод, погибли до пяти человек, – сообщает источник Интерфакса

По его данным, десять пропали без вести. Пострадавших не менее 15-ти, – передает ТАСС со ссылкой на источник. При этом в экстренных службах агентству сказали, что пострадал только один человек, а жертвами стали трое рабочих. В МЧС подтвердили факт пожара на оборонном предприятии, но количество погибших и тех, кто получил травмы, не назвали. В ведомстве подчеркнули, что пожар не угрожает населению. Сообщается, что на территории предприятия слышны взрывы.

