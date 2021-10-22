В России все больше регионов ужесточают коронавирусные ограничения

С самыми жесткими мерами придется столкнуться Тульской области, где уже сегодня кафе и рестораны перестанут работать после полуночи, банкетов более чем на 10 человек также пока не будет. Отдельные требования разработаны для несовершеннолетних: им запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых, а организованным детским группам запрещено выезжать за пределы региона. Аналогичные требования озвучили и в Зауралье, где для подростков закрыты кинотеатры, боулинги, квесты и прочие развлекательные площадки.

При этом часть регионов только готовится ввести ограничения. Так, с 25 октября в Челябинске, где уже активно используется система цифровых кодов, на ночное время закроют заведения общепита. При этом рестораны и кафе смогут работать на вынос. Целый ряд мер начнет работать и в столичном регионе, где закроют заведения общепита, детские игровые центры и торговые объекты, кроме тех, которые реализуют товары первой необходимости.

А уже с 30 октября в Магаданской области начнет работать система так называемых QR-кодов для посещения общественных мест.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса. В Москве нерабочие дни начнутся 28 октября.

В РПЦ накануне заявили, что храмы в Москве во время нерабочих дней будут открыты для прихожан. Богослужения будут проходить с соблюдением социальной дистанции, – подтвердили ТАСС в столичном департаменте национальной политики и межрегиональных связей.