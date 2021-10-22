Личный врач бывшего президента Грузии сообщил, что сегодня Михаил Саакашвили будет госпитализирован

По словам Николоза Кипшидзе, политик отказывается от перевода в тюремную больницу, так как считает, что там невозможно обеспечить его безопасность. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал, что у Саакашвили не будет никаких привилегий, и он, как и все заключенные, будет помещен в тюремную больницу.

Саакашвили был задержан 1 октября, когда вернулся на родину накануне муниципальных выборов, и с того момента держит голодовку. В Грузии до этого он был приговорен суммарно к 9 годам колонии.