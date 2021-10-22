Движение «Голос» включили в список иноагентов из-за получения примерно 200 рублей от гражданки Армении, – сообщил его сопредседатель Григорий Мельконьянц. Он написал в Фейсбуке, что это стало известно накануне по итогам заседания суда по иску организации к Минюсту из-за включения ее в реестр иностранных агентов. Мельконьянц отметил, что в справке от Минюста не было ни конкретных дат, ни точной суммы, а гражданка Армении фигурирует почему-то под мужским именем. При этом Минюст ссылается на информацию из Росфинмониторинга, которую ведомство согласилось показать только судье.