На съемках фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико произошел несчастный случай

Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен вестерна. По задумке режиссеров Алек Болдуин, игравший главную роль в картине, должен был выстрелить из реквизитного оружия. Однако после нажатия на спусковой крючок оказалось, что пистолет был заряжен боевым патроном, пишет интернет-издание TMZ. Вместе с тем есть предположение, что в стволе застрял какой-то инородный предмет и именно он попал в пострадавших. В результате оператор-постановщик Галина Хатчинс была серьезно ранена, ее на вертолете экстренно отвезли в больницу, однако врачи не смогли ее спасти. Помимо этого, пострадал и режиссер картины Джоэл Соуза, у него повреждена ключица. Он в тяжелом состоянии.

Как сообщили в офисе шерифа округа Санта-Фе, Алек Болдуин уже был допрошен, никаких обвинений актеру не предъявлено. На месте работают полицейские, ведется расследование обстоятельств и причин произошедшего.

Съемки фильма приостановлены.