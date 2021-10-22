В Польше, как ожидается, пройдут акции протеста против нормы, запрещающей почти все аборты

Митинги будут приурочены к годовщине соответствующего решения Конституционного суда страны.

Акции с требованием отменить законодательство, запрещающее подавляющее большинство абортов, по всей Польше планирует проводить движение под названием «Национальная женская забастовка». Ее главный лозунг на предстоящих митингах – «Мы защищаем жизнь». Речь, по словам организаторов, идет не только о борьбе за право делать аборты, но и о защите гражданских свобод и, в частности, ЛГБТ-сообщества.

Норма, которую оспаривают активисты, касается запрета на аборты в случае, если у плода обнаружили врожденные дефекты. Такое положение Конституционный суд Польши ровно год назад признал противоречащим Основному закону республики. Там сочли, что прерывание беременности из-за неизлечимой болезни плода дискриминирует еще не родившегося ребенка. Из-за этого решения под запретом, по подсчетам экспертов, оказалось 98% всех легальных абортов в Польше.

При этом в стране и без этого постановления действует одно из самых строгих законодательств в Европе. В частности, сейчас прервать беременность можно только по двум причинам: угроза жизни матери и изнасилование.

Решение Конституционного суда Польши практически все аборты привело к серии самых многочисленных уличных акций в стране со времен падения коммунистического режима в 1989 году.