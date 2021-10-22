Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин застрелил человека на съемках фильма «Ржавчина». Жертвой выстрела из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами стала женщина-оператор. Режиссер картины получил ранение, он в тяжелом состоянии. Офис шерифа в Санта Фе подтверждает, что выстрел из оружия для
реквизита был совершен Болдуином. Обвинений ему пока не выдвинуто.
Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин застрелил человека на съемках фильма «Ржавчина»
Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин застрелил человека на съемках фильма «Ржавчина». Жертвой выстрела из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами стала женщина-оператор. Режиссер картины получил ранение, он в тяжелом состоянии. Офис шерифа в Санта Фе подтверждает, что выстрел из оружия для