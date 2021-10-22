Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин застрелил человека на съемках фильма «Ржавчина». Жертвой выстрела из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами стала женщина-оператор. Режиссер картины получил ранение, он в тяжелом состоянии. Офис шерифа в Санта Фе подтверждает, что выстрел из оружия для

реквизита был совершен Болдуином. Обвинений ему пока не выдвинуто.