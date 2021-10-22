Z Архив новостей новости
5 9 6 5786
07:34, 22 октября 2021

Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин застрелил человека на съемках фильма «Ржавчина»

Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин застрелил человека на съемках фильма «Ржавчина». Жертвой выстрела из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами стала женщина-оператор. Режиссер картины получил ранение, он в тяжелом состоянии. Офис шерифа в Санта Фе подтверждает, что выстрел из оружия для
реквизита был совершен Болдуином. Обвинений ему пока не выдвинуто.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Денис Проценко: Ситуация если не критическая, то близка к этому Коронавирус – это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно ещё убеждать людей в этом. Сколько бы не было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране…

5 179 6 48444 15.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Последний рейс легенды Есть бизнес-марки, имена которых для широкой публики не столько название коммерческих предприятий, сколько мечта, а со временем — и легенда…

5 116 6 42739 15.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нерыночные элементы конкурентной борьбы На днях бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек заявил, что у Европы остался «последний шанс» остановить «Северный поток-2». Призывал блокировать проект, апеллируя к якобы невыполнению Россией условий сертификации газопровода…

5 96 6 9629 15.10
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Почему необходимо остановить поезд из прошлого Германия вину признала и раскаялась, даже платит за нее, в том числе и деньгами, немцы — в массе своей — испытывают чувство вины, сокрушаются, как это могло случиться с ними, и делают все, чтобы не было вероятности повторения…

5 161 6 13692 18.10
Блоги

+ Путин: «Революция — не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление» Путин: «Революция — не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление» Выступление на заседании Валдайского дискуссионного клуба…

5 101 6 11200 21.10
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Коллеги в Брюсселе, найдите управу на своих доморощенных русофобов Журнал Forbes назвал газовый кризис в Европе наказанием от РФ за высокомерие. Как говорил классик, «по форме правильно, а по существу сплошное издевательство»...

5 60 6 7808 18.10
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отрицательный отбор Технология «умного голосования» всегда была глубоко порочной и политически безнравственной, ориентированной на то, чтобы создать иллюзию успеха с помощью реально «перспективных и ресурсных» кандидатов…

5 158 6 23492 19.10
Блоги

+ «Хожу, ору на всю больницу, тут никого нет» «Хожу, ору на всю больницу, тут никого нет» Минздрав Свердловской области начал проверку сообщения о халатности врачей и смерти одного из пациентов больницы Первоуральска…

5 68 6 38414 15.10
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин о Нобелевской премии мира «Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии…»

5 334 6 54324 17.10
Блоги

Олег Дерипаска: Не перестаю удивляться тупости части американского истеблишмента В угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается…

5 271 6 45690 20.10
Блоги

«Действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге они не заинтересованы» Заявление МИД России об ответных мерах на решения Североатлантического альянса в отношении Постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе…

5 72 6 12328 18.10
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

В законе об иноагентах очень много резиновых границ — и я знаю, что Муратов как Нобелевский лауреат мира – естественно, мы с ним это обсуждали — одной из задач будет отмена этого закона в первую очередь…

5 155 6 28546 16.10
#слушать 01:28:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Навальный политик

Свою премию я посвящаю борцам с коррупцией во всем мире Я всего лишь один из тех многих, кто борется с коррупцией, рассматривая ее не только как причину бедности и деградации государств, но и как главную угрозу правам человека…

5 126 6 22763 21.10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Проект закона об отмене «иноагентов» готов. Дело за малым: чтобы его приняли Законодательство об «иноагентах» принципиально не подлежит никакому исправлению, уточнению, смягчению и улучшению. Оно должно быть полностью отменено…

5 88 6 16042 16.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зеленский и Анналы Малороссии В своем выступлении бывший стендапер (а бывают ли они бывшими?) обратился к истории. А такое, как известно, мы любим, ибо в исполнении киевского режима это всегда успех…

5 155 6 29730 18.10
Блоги

«Союз» с киноэкипажем вернулся на Землю Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на орбите 12 суток. Там они снимали фильм с рабочим названием «Вызов»...

5 128 6 25260 17.10

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин назвал свои главные достижения на посту главы государства Главной заслугой Путин считает сокращение числа россиян за чертой бедности.

5 19 6 4417
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дума, ее можно рассматривать как такой огромный гарем Путина. Вот у китайских императоров было по тысяче наложниц, а у Путина 450 депутатов и депутаток…

5 94 6 72775 16.10
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3546276
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 5207 17.10
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

+ И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются 01:11 И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются Они ни черта не понимают, что происходит и городят про заразных «иммунных» и «стерильных с ПЦРами»...

5 270 6 397648 19.10
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Ковидный ад Ковидный ад Нет ни одного объяснения, почему в Россию не ввозят те же «Модерну» или Pfizer, кроме одного-единственного: это очередная геополитика, где люди — расходный материал…

5 150 6 212062 17.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9297987
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5060557

Сегодня в эфире