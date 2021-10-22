Президент США Джо Байден не ожидает существенного снижения цен на газ до начала следующего года. Выступая на встрече с избирателями в Балтиморе, глава американской администрации пообещал драматическое, как он выразился падение цен на топливо в ближайшие два-три года и назвал причиной всплеска цен производственные ограничения ОПЕК. Сегодня же участники саммита ЕС поручили ЕК и Евросовету дать оценку среднесрочным и долгосрочным мерам по приемлемому ценообразованию на энергию как для домохозяйств, так и для предприятий.