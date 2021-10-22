Ядерную программу Ирана и другие вопросы обсудят сегодня руководители России и Израиля.

Встреча Владимира Путина и Нафтали Беннетта пройдёт в Сочи. Главы России и Израиля обсудят ряд тем в сфере политики, безопасности и экономики, которые касаются обоих государств. Прежде всего, Израиль намерен поговорить о ядерном вооружении Ирана, сообщили в канцелярии главы правительства еврейского государства. Власти Израиля обеспокоены тем, что Тегеран продолжает работу над созданием ядерной бомбы. В Кремле сообщили, что ситуация на Ближнем Востоке будет ключевой в ходе переговоров. Премьеру Израиля, скорее всего, не удастся склонить Путина к использованию своего влияния для обуздания Ирана, поскольку Москва на днях приняла начальника генштаба вооружённых сил страны, пишет газета Times of Israel. Путин и Беннет, ставший премьером меньше полугода назад, встретятся впервые. По мнению издания, между ними, скорее всего, не будет отношений, какие были у российского лидера с предшественником Беньямином Нетаньяху.

Это возможно будет последняя очная встреча российского президента. Путин, как сообщили вчера в Кремле, перейдёт в удалённый режим работы.