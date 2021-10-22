Всетатарский общественный центр обвинили в возбуждении вражды к русским.

Дело завели после митинга, посвященного защитникам Казани, погибшим при штурме войсками Ивана Грозного. На нем зачитали обращение ВТОЦ, в котором критиковали одобренные парламентом Татарстана поправки в Конституцию России, закрепляющие статус русского народа как государствообразующего. Между тем, активисты считают именно татар народом, облеченным этим статусом в республике. Изучив видеозаписи с митинга прокуратура посчитала, что текст был подготовлен заранее и с определенной целью, в которой увидели противопоставление русского и татарского народов и возможное наличие враждебного контента. Как сообщает издание Коммерсант, по делу назначили экспертизу. Организатор митинга председатель президиума ВТОЦ Фарит Закиров полагает, что разрешение на организацию митинга было выдано именно с целью получить повод для преследований и он все равно был бы найден .

В 90-х годах прошлого века ВТОЦ требовал предоставления Татарстану государственного суверенитета.