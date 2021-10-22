Еще в нескольких регионах России сегодня вступают в силу новые ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.

Самые масштабные меры введены в Тульской области. В регионе посещение музеев, кинотеатров, выставок, спортивных мероприятий и еще некоторых заведений будет возможно только при наличии специальных цифровых кодов. Их смогут получить вакцинированные либо те, кто болел коронавирусом за последние полгода. Рестораны, бары и кафе не будут работать в ночное время, а численность организованных групп в них не должна превышать десяти человек. Кроме того, детям младше 18 лет запретят посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

В Ульяновской области с сегодняшнего дня для посетителей будут закрыты фудкорты: они смогут работать только на вынос. А при входе в магазины и на рынки у людей должны будут измерять температуру. Цифровые коды для посещения ресторанов, салонов красоты, кинотеатров и концертов будут спрашивать с 1 ноября.

В Курганской области подобные ограничения для некоторых заведений уже действуют. В то же время с сегодняшнего дня власти региона решили досрочно отправить школьников на каникулы, которые продлятся до 7 ноября.

Практически все регионы России ранее объявили о введении обязательной вакцинации или системы цифровых кодов о вакцинации. Исключением остается только Ингушетия, однако в республике считают, что вводить эти меры пока необходимости нет.