Выстрел, жертвой которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико стала женщина-оператор, совершил Алек Болдуин

Выстрел, жертвой которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико стала женщина-оператор, совершил актер Алек Болдуин. С таким заявлением выступил шерифа округа Санта-Фе. Что стало причиной инцидента, пока не сообщается. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя оператор получила тяжелое ранение и врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.
2021-10-22T06:36:55+03:00
2021-10-22T06:36:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:36, 22 октября 2021
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