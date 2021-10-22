Выстрел, жертвой которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико стала женщина-оператор, совершил Алек Болдуин

Выстрел, жертвой которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико стала женщина-оператор, совершил актер Алек Болдуин. С таким заявлением выступил шерифа округа Санта-Фе. Что стало причиной инцидента, пока не сообщается. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя оператор получила тяжелое ранение и врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.