Министры обороны 30 стран НАТО проведут в Брюсселе плановое заседание Североатлантического совета. На встрече, в частности, будут рассмотрены возможные последствия закрытия миссий России и НАТО в Брюсселе и Москве и вопросы военного сдерживания России.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг высказал готовность продолжать сотрудничество с Россией по ключевым вопросам.



«Россия решила закрыть свою миссию в НАТО и наши офисы в Москве. Мы сожалеем об этом решении, которое не способствует диалогу и взаимопониманию. Но политика НАТО остается последовательной, и мы открыты для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО.»

Йенс Столтенберг также поздравил политика Алексея Навального с присуждением Сахаровской премии и отметил его важную роль в российской демократии.