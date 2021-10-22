В Москве на время нерабочих дней с 28 октября по 7 вводится частичный карантин. Школьники уйдут на каникулы, студенты — на дистанционный формат. В столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. В городе закроются кинотеатры, концертные залы, солярии, бани, спортзалы, торговые центры и парикмахерские. Рестораны будут работать только навынос. При этом система цифровых кодов не возобновляется, выход москвичей на улицу не ограничивается. Аналогичные меры введены в Подмосковье.



Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал «Эху» что временное закрытие общепита возможно оправдает себя и продления локдауна удастся избежать.

Общепит в Москве может возобновить работу 8 ноября, полагает Немерюк.

Академик российской академии образования директор школы 109 Москвы Евгений Ямбург сказал нам, что перерыв в занятиях сейчас необходим и не повредит учебе:

Практика дистанционного образования дала очень ценный опыт для обучения детей, заключил Евгений Ямбург.