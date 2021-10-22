Американский актер Алек Болдуин едва не пострадал на съемках вестерна «Ржавчина».

На съемочной площадке в штате Нью-Мексико актеры должны были стрелять холостыми патронами, но в момент выстрела пуля или ее осколки задели двух человек. Легкое ранение получил режиссер картины, а оператор была доставлена в больницу санавиацией. Как сообщает портал Ти-эм-зи, пока неясно, был ли инцидент вызван человеческим фактором или поломкой реквизита. Местный шериф с помощниками приступили к расследованию, съемки временно приостановлены.
2021-10-22T05:13:25+03:00
2021-10-22T05:13:29+03:00
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05:13, 22 октября 2021
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