Президент США пообещал защитить Тайвань в случае военной агрессии со стороны КНР.

Как сказал Джо Байден, у Америки есть обязательство сделать это. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.
2021-10-22T05:11:51+03:00
2021-10-22T05:12:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 22 октября 2021
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