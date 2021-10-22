Президент США пообещал защитить Тайвань в случае военной агрессии со стороны КНР.

Как сказал Джо Байден, у Америки есть обязательство сделать это. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.