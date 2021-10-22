Президент России Владимир Путин назвал «разумный консерватизм» основой своего политического курса.

По его словам, существующая модель капитализма себя исчерпала, и сейчас, когда мир переживает структурный слом», «разумный консерватизм» самая оптимальная линия поведения. Она, как оговорился глава государства, неизбежно будет меняться, но пока врачебный принцип «не навреди» представляется наиболее рациональным», — заметил Путин.