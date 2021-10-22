Решение обнародовать кадры с ревакцинацией президента, зависит от самого Владимира Путина.

Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что Путин привился двумя компонентами вакцины от коронавируса 23 марта и 14 апреля. Решения о ревакцинации глава государства еще не принял. По словам Пескова, для этого необходимы рекомендации специалистов.
2021-10-22T05:09:14+03:00
2021-10-22T05:09:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 22 октября 2021
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