Решение обнародовать кадры с ревакцинацией президента, зависит от самого Владимира Путина.

Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что Путин привился двумя компонентами вакцины от коронавируса 23 марта и 14 апреля. Решения о ревакцинации глава государства еще не принял. По словам Пескова, для этого необходимы рекомендации специалистов.