В Москве на время нерабочих дней с 28 октября по 7 вводится частичный карантин.

Школьники уйдут на каникулы, студенты — на дистанционный формат. В столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. В городе закроются кинотеатры, концертные залы, солярии, бани, спортзалы, торговые центры и парикмахерские. Рестораны будут работать только навынос. При этом система цифровых кодов не возобновляется, выход москвичей на улицу не ограничивается. Аналогичные меры введены в Подмосковье.