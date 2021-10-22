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05:06, 22 октября 2021

Президент США Джо Байден намерен представить план достижения Штатами нулевого уровня выбросов.

По его словам, это произойдет на предстоящей в Глазго конференции по климату. По словам президента, Америка в состоянии добиться этой цели по всем направлениям к 2050году. Байден назвал изменение климата угрозой человечеству. Президент США напомнил, что при вступлении в должность он первым делом вернул страну в Парижское соглашение по климату.


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