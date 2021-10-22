Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению монарших обязанностей.

Как говорится в заявлении Букингемского дворца, королева по рекомендации врачей провела ночь на 21 октября в больнице после отмены визита в Северную Ирландию. Накануне она уже вернулась в Виндзорский замок и пребывает в хорошем расположении духа. Как уточнило агентство Пи-эй, 95-летняя Елизавета II оставалась прошлой ночью в больнице им. короля Эдуарда VII в центре Лондона. По сведениям британских СМИ, решение монарха отказаться от поездки в Ольстер не связано с пандемией COVID-19.