Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению монарших обязанностей.

Как говорится в заявлении Букингемского дворца, королева по рекомендации врачей провела ночь на 21 октября в больнице после отмены визита в Северную Ирландию. Накануне она уже вернулась в Виндзорский замок и пребывает в хорошем расположении духа. Как уточнило агентство Пи-эй, 95-летняя Елизавета II оставалась прошлой ночью в больнице им. короля Эдуарда VII в центре Лондона. По сведениям британских СМИ, решение монарха отказаться от поездки в Ольстер не связано с пандемией COVID-19.
2021-10-22T04:14:25+03:00
2021-10-22T04:14:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:14, 22 октября 2021
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