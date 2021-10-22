К тюрьме в Рустави, где содержится экс-президент Грузии Саакашвили, прибыл реанимобиль.

Как заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе, вероятно, в ближайшие часы Саакашвили перевезут в лечебное заведение под наблюдение врачей. Кипшидзе добавил, что Саакашвили отказывается ложиться в тюремную больницу в Тбилиси, опасаясь за свою безопасность. По словам личного врача, сегодня, как ожидается, Саакашвили посетит в Руставской тюрьме уполномоченный по правам человека в Грузии Нино Ломджария. Ранее сообщалось, что экс-президент объявил голодовку.
2021-10-22T04:12:43+03:00
2021-10-22T04:12:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 22 октября 2021
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