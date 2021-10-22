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04:09, 22 октября 2021

Президент Владимир Путин назвал свои главные достижения на посту главы государства.

Главной заслугой Путин считает сокращение числа россиян за чертой бедности. Среди других достижений Путин отметил сокращение бедности, восстановление экономики, борьбу с терроризмом, приведение региональных уставов в соответствие с федеральным законодательством.


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