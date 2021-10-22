Президент Владимир Путин назвал свои главные достижения на посту главы государства.

Главной заслугой Путин считает сокращение числа россиян за чертой бедности. Среди других достижений Путин отметил сокращение бедности, восстановление экономики, борьбу с терроризмом, приведение региональных уставов в соответствие с федеральным законодательством.
2021-10-22T04:09:37+03:00
2021-10-22T04:09:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:09, 22 октября 2021
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