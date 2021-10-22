Производители колбас и сосисок предупредили о росте цен на свою продукцию.

Как передает РБК, повышение может составить от 7 до 20%. В Минсельхозе уже пообещали дополнительные субсидии в размере 10 млрд руб на компенсацию части затрат на закупку кормов. Ритейлеры в свою очередь сообщили, что пока изучают вопрос повышения цен. При этом некоторые сети оговорились, что могут пойти на такие меры лишь частично.
2021-10-22T04:06:35+03:00
2021-10-22T04:06:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 22 октября 2021
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