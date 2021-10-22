Из-за частичного локдауна в Москве Disney перенес российские премьеры ряда фильмов.

Как рассказали РБК в компании. показ кинокомикса «Вечные» переносится с 4 на 8 ноября, историческая драма «Последняя дуэль» — с 28 октября на 18 ноября. На 4 ноября все еще запланирована драма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы». Московский кинопрокат приносит около 20% от всероссийских кассовых сборов.
2021-10-22T03:12:19+03:00
2021-10-22T03:12:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 22 октября 2021
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