Белоруссия снова пропустит конкурс «Евровидение».

Страны не оказалось в списке участников, который опубликован на сайте организаторов. С конца мая членство Белтелерадиокомпании в Европейском вещательном союзе приостановлено. Это стало следствием конфликта из-за песни, которую группа «Галасы 3Места» заявила для исполнения этом году. В композиции высмеивались протесты в Белоруссии после президентских выборов. Организаторы увидели в этом политический подтекст и не допустили страну к участию. Всего в музыкальном состязании в следующем году примет участие 41 страна, в том числе Россия. «Евровидение-2022» состоится в мае в Турине.