ВМС США сообщили о трех успешных испытаниях гиперзвукового оружия в минувшую среду.

Подробности не приводятся. По сведениям Reuters, Пентагон провел также тесты в четверг. Однако пуск состоялся с задержкой, так как вышла из строя ракета-носитель. В январе 2020 года в Пентагоне признали, что потеряли мировое лидерство в разработке гиперзвукового оружия. Там отмечали, что в течение нескольких лет стране предстоит восстанавливать свои позиции.