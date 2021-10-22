ВМС США сообщили о трех успешных испытаниях гиперзвукового оружия в минувшую среду.

Подробности не приводятся. По сведениям Reuters, Пентагон провел также тесты в четверг. Однако пуск состоялся с задержкой, так как вышла из строя ракета-носитель. В январе 2020 года в Пентагоне признали, что потеряли мировое лидерство в разработке гиперзвукового оружия. Там отмечали, что в течение нескольких лет стране предстоит восстанавливать свои позиции.
2021-10-22T03:09:00+03:00
2021-10-22T03:09:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 22 октября 2021
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