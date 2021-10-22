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03:07, 22 октября 2021

В РФПИ заявили, что на вакцину «Спутник V» ведется «информационная атака».

Таким образом Российский фонд прямых инвестиций прокомментировал сообщение Reuters о том, что регистрация российской вакцины в ЕС затягивается из-за того, что Москва не предоставляет необходимые сведения. Фонд предостерегает журналистов от использования анонимных источников. В РФПИ и Минздраве утверждают, что производители «Спутник V» заканчивают готовить дополнительные документы, которые нужны для одобрения препарата Евросоюзом.


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