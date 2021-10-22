Власти Сочи в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября ждут массового наплыва туристов.

Мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram канале предположил, что в отелях загрузка превысит 75%, в санаториях составит около 90%. В целом, по его прогнозам, городу-курорту придется принять 120 тыс. человек, что сопоставимо с показателями активного летнего сезона. Между тем, ранее РПН призвал граждан во время нерабочей недели оставаться дома и не планировать никаких поездок, чтобы не подвергать себя и других риску заразиться коронавирусом.
2021-10-22T03:06:39+03:00
2021-10-22T03:06:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 22 октября 2021
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