Президент Владимир Путин согласился с необходимостью пересмотреть критерии закона об иноагентах.

Тему на заседании дискуссионного клуба «Валдай» поднял главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он попросил Путина провести встречу с редакторами разных СМИ и обсудить с ними этот закон. В ходе полемики с Муратовым Путин впервые поздравил его с присуждением Нобелевской премии мира.
2021-10-22T03:05:38+03:00
2021-10-22T03:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 22 октября 2021
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