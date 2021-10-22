Власти Невады разрешили одной из компаний Илона Маска построить под Лас-Вегасом сеть тоннелей.

По ним предполагается перевозить пассажиров на автомобилях Tesla. Как пишет издание The Verge, миллиардер планирует проложить около 46 км тоннелей и построить 51 станцию. Тоннели пройдут под центром города, где расположены крупнейшие отели и казино, а также футбольный стадион и международный аэропорт МакКарран. Планируется, что пропускная способность системы составит около 57 тысяч человек в час, а построена она будет на частные деньги.