Грузовой корабль «Прогресс МС-17» сегодня пристыкуется лабораторному модулю «Наука» на МКС.

Сутки назад космический грузовик отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск». Стыковка с «Наукой» планируется на 07:23 мск. Автономный полет «Прогресса» продлится больше суток. Во время причаливания будет задействована система автоматического сближения и стыковки «Курс». Перестыковка необходима для подготовки модуля «Наука» к приему нового узлового модуля «Причал». А «Прогрессу МС-17» предстоит окончательно покинуть станцию и сойти с орбиты.