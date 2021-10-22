Грузовой корабль «Прогресс МС-17» сегодня пристыкуется лабораторному модулю «Наука» на МКС.

Сутки назад космический грузовик отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск». Стыковка с «Наукой» планируется на 07:23 мск. Автономный полет «Прогресса» продлится больше суток. Во время причаливания будет задействована система автоматического сближения и стыковки «Курс». Перестыковка необходима для подготовки модуля «Наука» к приему нового узлового модуля «Причал». А «Прогрессу МС-17» предстоит окончательно покинуть станцию и сойти с орбиты.
2021-10-22T02:10:38+03:00
2021-10-22T02:10:42+03:00
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02:10, 22 октября 2021
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