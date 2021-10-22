Арбитражный суд запретил продажу в РФ 61 модели смартфонов Samsung.

Поводом стал иск швейцарской компании Sqwin SA, выступившей против использования в России платежного сервиса Samsung Pay. По версии компании, сервис нарушает ее право на защищенное российским патентом изобретение «Система электронных платежей». Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году и стал в России третьей по популярности системой бесконтактных платежей.