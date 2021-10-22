Арбитражный суд запретил продажу в РФ 61 модели смартфонов Samsung.

Поводом стал иск швейцарской компании Sqwin SA, выступившей против использования в России платежного сервиса Samsung Pay. По версии компании, сервис нарушает ее право на защищенное российским патентом изобретение «Система электронных платежей». Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году и стал в России третьей по популярности системой бесконтактных платежей.
2021-10-22T02:09:17+03:00
2021-10-22T02:09:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 22 октября 2021
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