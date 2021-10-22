На Камчатке запретили с 1 ноября принимать на работу вахтовиков без прививки от ковида.

Постановление губернатора распространяется на все рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации. Исключение составят те, у кого есть медотвод. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента на этой неделе называла регион в числе худших по показателям коллективного иммунитета к коронавирусу.