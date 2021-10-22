Совет директоров ЦБ рассмотрит сегодня вопрос об уровне ключевой ставки.

Большинство аналитиков ждет ее повышения на 50 базисных пунктов — до 7,25%,. Ряд экспертов допускают повышение до 7,0%. Банк России в начале октября не стал давать новых сигналов о будущей направленности денежно-кредитной политики. В сентябре регулятор повысил ключевую ставку до 6,75%.