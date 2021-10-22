Совет директоров ЦБ рассмотрит сегодня вопрос об уровне ключевой ставки.

Большинство аналитиков ждет ее повышения на 50 базисных пунктов — до 7,25%,. Ряд экспертов допускают повышение до 7,0%. Банк России в начале октября не стал давать новых сигналов о будущей направленности денежно-кредитной политики. В сентябре регулятор повысил ключевую ставку до 6,75%.
2021-10-22T02:07:06+03:00
2021-10-22T02:07:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 22 октября 2021
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