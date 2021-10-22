Президент РФ Владимир Путин раскритиковал ЕС за его политику в сфере энергетики.

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин сказал, что страны Европы должны сами соблюдать международно-правовые нормы, о которых они говорят, и не пытаться ограничить Россию в энергетической сфере. В противном случае, по словам президента РФ, они сами могут попасть в тяжелую ситуацию. Путин и ранее возлагал ответственность за рекордный рост биржевых цен на газ в Европе на ошибочное, по его мнению, решение ЕК свернуть долгосрочные контракты на поставки газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом.