Саммит ЕС попросил ЕК изучить работу газового рынка региона на фоне роста цен.

Об этом говорится в документе, размещенном в Twitter пресс-секретаря главы Евросовета. ЕК также поручено разработать меры по повышению устойчивости энергосистемы ЕС и обеспечению безопасности поставок. Главы государств и правительств Евросоюза также призвали срочно подготовить пакет мер для краткосрочной помощи наиболее чувствительным клиентам и поддержать европейские компании в условиях энергетического кризиса.