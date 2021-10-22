Саммит ЕС попросил ЕК изучить работу газового рынка региона на фоне роста цен.

Об этом говорится в документе, размещенном в Twitter пресс-секретаря главы Евросовета. ЕК также поручено разработать меры по повышению устойчивости энергосистемы ЕС и обеспечению безопасности поставок. Главы государств и правительств Евросоюза также призвали срочно подготовить пакет мер для краткосрочной помощи наиболее чувствительным клиентам и поддержать европейские компании в условиях энергетического кризиса.
2021-10-22T02:04:33+03:00
2021-10-22T02:04:37+03:00
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02:04, 22 октября 2021
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