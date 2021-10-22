Суды продолжают выносить приговоры участникам зимних акций в поддержку Алексея Навального.

Пресненский суд назначил три года и три месяца лишения свободы Сергею Василенко по обвинению в поджоге 31 января в Москве автомобиля Росгвардии. Изначально силовики утверждали, что причиной возгорания стали технические неполадки. Другому участнику акции, либертарианцу Глебу Марьясову прокуратура запросила 10 месяцев колонии. Ему вменяют призывы к блокированию движения транспорта. Марьясову также предъявили иски Мосгортранс и Московский метрополитен. Всего после январских акций протеста, по данным проекта «ОВД-инфо»*, возбуждено не менее 156 уголовных дел. Фигурантов обвиняют в насилии в отношении полицейских, нарушении санитарно-эпидемиологических норм, хулиганстве и по другим статьям. Осуждены и отправлены в колонии уже 23 человека. Еще 8 остаются под следствием в СИЗО.

*включен властями РФ в реестр СМИ-иноагентов