Минюст объяснил признание движения «Голос»* иноагентом переводами на 200 руб. от гражданки Армении.

Об этом говорится в документах, которые ведомство представило в суд по оспариванию статуса «Голоса». Их опубликовал в ФБ сопредседатель движения Григорий Мельконьянц. По его словам переводы пришли от некоей Манукян Норайр Львовны. При этом Мельконьянц обратил внимание, что «Норайр — это исключительно мужское. Суд отказался вызвать Манукян в качестве свидетеля или ознакомить представителя «Голоса»* с письмом Росфинмониторинга, на том основании, что оно предназначено только «для служебного пользования» и может быть показано только судье. Кроме того, сопредседатель «Голоса»* заявил, что у движения не было банковского счета, куда мог поступить перевод. В итоге суд отказал «Голосу»* в удовлетворении иска.

*включено в реестр НКО — «иностранных агентов»