Минцифры предложило освободить госСМИ от необходимости отчитываться об иностранном финансировании.

Как передает РБК, в министерстве считают, что их деятельность и так прозрачна для проверяющих органов, а лишние отчеты только создают дополнительную нагрузку. Соответствующий законопроект, разработанный министерством, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
2021-10-22T01:05:55+03:00
2021-10-22T01:05:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 22 октября 2021
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