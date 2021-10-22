Минцифры предложило освободить госСМИ от необходимости отчитываться об иностранном финансировании.

Как передает РБК, в министерстве считают, что их деятельность и так прозрачна для проверяющих органов, а лишние отчеты только создают дополнительную нагрузку. Соответствующий законопроект, разработанный министерством, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.