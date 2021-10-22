Президент Владимир Путин поддержал необходимость переработать закон об иноагентах.

Проблему на заседании дискуссионного клуба «Валдай» поднял главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Отвечая ему, Путин сказал, что постоянно дает поручения своей администрации и ГД совершенствовать этот инструмент, но ни в коем случае не злоупотреблять им. Вместе с тем Путин не согласился с тем, что закон применяется «ковровым» способом. Во время полемики с Муратовым Путин впервые поздравил его с присуждением Нобелевской премии мира.
2021-10-22T01:04:46+03:00
2021-10-22T01:04:50+03:00
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01:04, 22 октября 2021
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